Sono 28 i pazienti ricoverati in provincia di Ragusa per Coronavirus: 18 si trovano in Malattie infettive all’OMPA, 5 al Maggiore di Modica e 4 in terapia intensiva, sempre all’OMPA di Ragusa.

4 pazienti sono stati ricoverati in foresteria, sempre presso l’OMPA di Ragusa. Si tratta di pazienti positivi ma che al momento non possono rientrare a casa.

Ed è penuria di posti. Ragusa è praticamente al completo e diventa sempre più concreta l’ipotesi che possa essere sospesa la chirurgia al Giovanni Paolo II per far posto ai positivi.

Inoltre, ci sarebbero già diverse persone in attesa di un posto per essere ricoverati.