Il Circolo velico Kaucana ancora una volta sugli scudi. Ottimi i risultati che arrivano da Catania dove ieri si è svolta la tappa conclusiva della coppa Sicilia classe Optimist, un appuntamento molto gettonato dalle varie società sportive. Lucrezia Micieli è riuscita a tornare sul podio come primo equipaggio femminile, ottenendo la prima vittoria nella categoria juniores. Da sottolineare, pure, l’ottimo esordio nelle competizioni agonistiche di Achille Baldi che, dopo avere partecipato ai corsi di vela estivi del circolo, ha dimostrato da subito di avere la stoffa per fare bene, concludendo tutte e tre le prove disputate con un significativo 35esimo posto assoluto, un risultato di tutto rispetto per un neofita che sicuramente lo incoraggerà a dare il meglio in occasione delle prossime competizioni. Il Ckv rivolge un particolare ringraziamento all’istruttore argentino Nicolas Vidal che ha guidato gli atleti iblei nell’affrontare la difficile trasferta in terra etnea, dando dimostrazione, ancora una volta, di avere capacità didattiche di tutto rispetto che potranno soltanto essere utili ai fini di garantire una crescita di tutti i componenti della squadra agonistica.