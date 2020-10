Sono 43 i positivi a Ispica e il sindaco Leontini invita tutti alla prudenza.

“I soggetti positivi al Covid 19 indicati dalla piattaforma dell’ASP e i casi di positività al Coronavirus segnalati al Sindaco dai laboratori privati, dai medici di famiglia e dai singoli cittadini riporta un totale di 43 contagiati.

Una persona si trova ricoverata in malattie infettive per difficoltà respiratorie, le altre 42 sono in isolamento domiciliare.

La situazione è preoccupante, pertanto il Sindaco invita CALDAMENTE la cittadinanza ad evitare affollamenti al cimitero nei prossimi giorni in occasione della commemorazione dei defunti e ad osservare scrupolosamente le misure anticontagio”.