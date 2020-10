Aumentano di giorno in giorno: oggi sono 75 i ricoverati, in tutto, in provincia di Ragusa per Covid. Ieri erano 32.

I ricoverati sono così suddivisi: 18 in malattie infettive al Maria Paternò Arezzo (OMPA).

8 nell’area grigia del Magggiore di Modica.

12 nell’area grigia del Guzzardi di Vittoria

18 nell’area grigia del Giovanni Paolo II di Ragusa

8 in terapia intenstiva all’OMPA

4 in terapia intenstiva al Giovanni Paolo II

5 in terapia intensiva al Guzzardi di Vittoria

1 in Malattie infettive al San Marco di Catania

1 in terpia intensiva all’Umberto I di Siracusa.