I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno denunciato per ricettazione due cittadini stranieri che avevano razziato due supermercati del polo commerciale nel corso di un pomeriggio.

L’attività dei militari dell’aliquota Radiomobile era iniziata con un controllo alla circolazione stradale nella quale era stata controllata un’auto sospetta. A bordo del veicolo che era stato sottoposto a perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi generi alimentari in quantità sproporzionata per una normale spesa di una coppia che era alla guida del veicolo ed alla richiesta di fornire uno scontrino per dimostrare la provenienza lecita. I militari hanno, quindi, compreso che si trattasse del provento di una razzia eseguita in alcuni supermercati del Polo commerciale di Modica ed hanno attivato una rapida indagine al fine di scoprire dove fossero stati sottratti i prodotti. I due principali supermercati di una catena tedesca ed un frequentatissimo discount erano stati fatti oggetto di furti nella giornata ed erano stati sottratti numerosi blocchi di formaggi, oltre 40 blocchi, e numerose altre derrate alimentari in scatola, per un valore complessivo di oltre 400 Euro.

Al termine dell’operazione, la merce è stata restituita all’avente diritto, ed i due soggetti, un uomo ed una donna di 42 e 40 anni, di origine rumena, ma residenti a Lentini, sono stati denunciati per ricettazione in concorso.