Sono in tutto 1.173 i positivi in provincia di Ragusa, così suddivisi:

Acate: 41

Chiaramonte: 11

Comiso: 118

Giarratana: 4

Ispica: 61

Modica: 87

Monterosso: 6

Pozzallo: 40

Ragusa: 271

Santa Croce Camerina: 19

Scicli: 19

Vittoria: 496

A questi vanno aggiunti 67 ricoverati, di cui 13 in Terapia Intensiva (10 all’OMPA e 3 a Vittoria). Ci sono anche 12 persone che non sono residenti in provincia, ma che al momento si trovano domiciliate qui

Sono in tutto 20 i deceduti dall’inizio della pandemia, mentre i guariti salgono a 300.

Il totale dei test è di 58 838: i tamponi sono 45.284 e i sierologici 13.554.