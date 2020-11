Poteva finire in tragedia ma per fortuna c’è stato un solo ferito, leggero. Un treno ha investito questa mattina un autobus al passaggio a livello di Fontana della Pace, Vittoria.

Per cause ancora in fase di accertamento, forse per via delle sbarre del passaggio a livello che non si sono abbasssate in tempo, un autobus è stato travolto da un treno proveniente da Comiso.

Ferito l’autista del pullman, per fortuna in modo leggero. L’autobus era vuoto di passeggeri, in quanto l’autista doveva ancora effettuare la corsa.

Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale del 118.