Sono sei i morti nelle ultime 24 ore nel ragusano: si è passati così in meno di 24 ore dai 21 morti conteggiati ieri, (dall’inizio della pandemia) ai 27 di oggi. 6 morti in più in un giorno. Queste, le fredde cifre, a cui va aggiunta almeno una considerazione: erano persone, che vanno ricordate come tali e non solo come mere statistiche. Ragusa, dunque, piange le vittime del Covid, che muoiono sole e silenziose.

E si, può darsi che avessero anche altre patologie pregresse, ma che importanza ha? Il covid li ha portati via perchè ha contribuito ad aggravare la situazione, altrimenti queste persone sarebbero ancora vive.

A questi si aggiungono i 91 ricoverati nei vari ospedali iblei: nel dettaglio, 21 nei reparti di Malattie infettive (18 al Giovanni Paolo II di Ragusa, 2 al San Marco di Catania e uno all’ospedale di Gela), 30 nelle cosiddette “aree grigie” (18 al Giovanni Paolo II, 12 al Guzzardi di Vittoria), 25 nelle aree Covid (10 al Maggiore di Modica, 15 al Guzzardi di Vittoria) e 15 nei reparti di Terapia intensiva (12 al Giovanni Paolo II, 3 al Guzzardi di Vittoria).

Ci sono 16 guariti in piu’ rispetto a ieri, 316 in tutto da inizio pandemia. Il dato odierno nel Ragusano riporta 81 nuovi positivi al Coronavirus.

Vi invitiamo, vi esortiamo, se ci leggete, a indossare la mascherina sempre e comunque, a mantenere le distanze sociali e a non assembrarvi.