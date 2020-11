Il racconto corale della Sicilia fertile e produttiva si condensa nella linea “Gioielli del gusto” le bontà natalizie firmate da Isola Bella Gioielli, il noto marchio made in sicily dei bijoux che sono un inno al colore e alla gioia di vivere. Riunite sotto un unico brand le migliori materie prime del territorio e la passione dei produttori etnei danno vita alle tipicità dolciarie delle feste, preziose nel packaging ispirato alle tinte vibranti dell’isola con scatole e confezioni interamente siciliane anche nella manifattura, fedeli al gusto autentico della tradizione frutto di accurata ricerca e selezione.

Piccole realtà laboratoriali selezionate da Isola Bella Gioielli per esprimere l’eccellenza del gusto e sostenere un nuovo modo di fare rete che genera occupazione e supporta l’economia locale: Fratelli Sicilia e Amaravigghia sono i partner di un viaggio nei sapori.

“Unire le competenze dei produttori locali per generare qualcosa di unico che contribuisca a far conoscere la ricchezza enogastronomica siciliana – spiega Alessio Strano, founder e manager di Isola Bella Gioielli l’ispirazione dietro l’iniziativa di una nuova collezione tutta da assaporare – le attività del territorio in questo progetto fanno squadra per mostrare la bellezza di un’isola che ha un patrimonio architettonico, culturale e alimentare vastissimo, un networking di professionalità che innesca una sana economia circolare e immette sul mercato dei prodotti dall’essenza profondamente sicula”.

Il recupero del gesto della lenta lievitazione di almeno 48 h con il lievito madre rinfrescato giornalmente e l’utilizzo di ingredienti genuini come i tuorli d’uovo da galline allevate a terra e il burro purissimo ottenuto per centrifugazione della panna, sono scelte di consapevolezza di chi ha sempre nutrito la vocazione alla qualità come espressione massima del territorio. Il panettone classico di Isola Bella Gioielli ha l’anima solare dei canditi artigianali: arancia, limone e cedro provenienti da filiera corta ed oli essenziali di zagara prodotti da un’unica azienda di famiglia che coltiva e trasforma gli agrumi nella Piana di Catania; la ricetta tradizionale del panettone è impreziosita dall’aggiunta dei semicanditi di pala di fico d’india, un elemento centrale del paesaggio del vulcano che diventa un protagonista da assaporare anche dentro l’impasto, valorizzando l’utilizzo alimentare di un ingrediente naturale.

Un piccolo capolavoro di maestria pasticcera che viene completato dall’abbinamento con l’amaro Amaravigghia, un digestivo da fine pasto originato dall’infusione delle scorze degli agrumi in combinazione con le 5 erbe spontanee che crescono all’ombra del Versante Nord dell’Etna. Ricca e consistente la variante con impasto al pistacchio di Sicilia è guarnita con pepite di cioccolato bianco al pistacchio, ricoperta di fine cioccolato fondente extra dark, decorata con dragées di pistacchi interi dorati e racchiude tutta l’intensità dell’oro verde di Sicilia.

Un trionfo della tavola accompagnato dalla spalmabile in vaso da 200gr, una golosa crema al pistacchio 40% che approfondisce l’esperienza di degustazione e la rende completa. Le eleganti scatole contengono un Panettone con il suo speciale abbinamento gastronomico e un omaggio esclusivo creato da Isola Bella Gioielli: un foulard stampato con decori siciliani da indossare! La gamma Isola Bella Gioielli viene completata dal cofanetto dei piccoli piaceri croccanti, un assortimento di paste di mandorla e di pistacchio, tocchetti di torrone di S. Agata alla mandorla e pistacchio, sfoglie di croccante di mandorla e pistacchi e dai due tris di creme siciliane. Le spalmabili al pistacchio, mandorla e cioccolato, e le avvolgenti creme agrumi gusto limone, mandarino e arancia.