Si è svolto interamente online il corso di “Esperto di Web Design” ideato dall’ente di formazione Argos in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) di Ragusa. Un momento di formazione pensato per soggetti disabili disoccupati che ha permesso di oltrepassare non solo il tema della disabilità, grazie alla presenza in streaming delle interpreti Lis dell’ENS, ma anche di offrire agli studenti momenti di condivisione quanto mai importanti in questo periodo di profonda crisi socio-economica causata della pandemia da Covid19.

Argos è stato tra i primi enti di formazione in Sicilia a sviluppare in tempi di Covid19 un corso di formazione specificatamente progettato per soggetti disabili, disoccupati e in modalità a distanza. Nella ricerca delle competenze spendibili nel mercato del lavoro, il team di Argos ha lavorato assieme all’ENS di Ragusa, creando un percorso virtuoso che affronta un tema particolarmente delicato come la disabilità. La mission della partnership Argos-ENS è creare competenze per il mondo del lavoro coniugando, attraverso la formazione, temi importanti come il contrasto della disoccupazione, la formazione gratuita anche a distanza (distance learning) e il lavoro da remoto (smart working).

Inoltre, vista la particolare situazione di crisi finanziaria e considerato il target a cui è rivolto il corso, Argos ha firmato un accordo con l’Agenzia per il Lavoro IG-SAMSIC HR per il totale finanziamento del corso tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (Forma.Temp). Grazie a questo finanziamento, i partecipanti hanno potuto usufruire del corso in maniera del tutto gratuita. Il corso si è svolto in aula virtuale, con il supporto di docenti professionisti del settore e delle interpreti che hanno permesso il trasferimento delle conoscenze dalla Lingua Italiana alla Lingua dei Segni Italiana (LIS), comprensibile ai discenti con disabilità uditive.

«L’attuale situazione di emergenza che stiamo vivendo – spiega Giuseppe Raniolo, presidente ENS Ragusa – ha messo tutti in ginocchio, abbiamo dovuto rimodulare la nostra vita e le nostre abitudini. Ai nostri soci, soprattutto ai più giovani, serve arricchire il loro curriculum e i corsi di formazione in questo sono un’ottima risorsa. Al momento, purtroppo, bisogna agire quasi completamente con modalità di formazione da remoto e abbiamo quindi stilato con Argos un protocollo d’ intesa, che ci vede già alla seconda esperienza. La prima è stata l’anno scorso, quando abbiamo svolto un corso in presenza che ha avuto un esito molto positivo. Il corso di “Esperto in Web Design” appena concluso, ha dato la possibilità di partecipare anche ad altri sordi, non solo della provincia di Ragusa. Le interpreti dell’ENS si sono rese subito disponibili perché, oltre ad essere il loro lavoro, conoscono e vivono la realtà dei sordi, creando un bellissimo rapporto con docenti e referenti Argos. Ritengo – conclude Raniolo – che proprio questo corso in particolare sia importante per il futuro, perché le competenze sviluppate sono estremamente legate al mondo digitale».