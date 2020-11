Sono 82 sono gli attuali ricoverati in provincia di Ragusa e sono così suddivisi: 26 malattie infettive e 14 in terapia intensiva al Giovanni Paolo II.

Al Maggiore di Modica sono 9 ricoverati in area Covid, mentre al Guzzanti di Vittoria 10 in “area grigia”, 15 in area Covid e 5 in malattie infettive. Al San Marco sono 2 i ricoverati in malattie infettive 1 a Gela, sempre in malattie infettive.

I guariti sono 340 guariti e 37 decessi. Ieri i decessi erano 29, ciò significa che i decessi, nell’arco di 24, sono stati 8.