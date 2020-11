Giunge al termine la II Edizione del “Progetto Risparmio”, organizzato dai Club Rotary di Ragusa e Ragusa Hybla Heraea con il concorso “Dal primo centesimo di Zio Paperone”

Il progetto, definito delle tre “R” (risparmio, riciclo e riutilizzo) nel 2019 aveva visto coinvolti circa 600 alunni delle V classi delle scuole primarie di Ragusa tramite lezioni frontali di Educazione Finanziaria e Circolare tenute dal segretario del club Ragusa Hybla Heraea Rino Strazzeri e dal collega ex bancario Angelo Battaglia. Gli alunni hanno potuto apprendere la storia della moneta, dal baratto alle carte di credito, il potere della moneta e l’Euro, gettando le basi per l’interesse all’Economia. Il concetto di risparmio è stato trattato non solo dal punto di vista economico ma anche da quello ecologico. Gli alunni hanno quindi compreso il circolo della vita dei singoli prodotti, partendo dalle materie prime sino al riciclo che ne consente il riutilizzo e quindi la trasformazione da rifiuto a nuova materia prima. Apprendimento che spiega il passaggio dall’economia lineare a quella circolare.

Ampia la partecipazione, la disponibilità dei dirigenti scolastici dei due istituti, che hanno e l’indispensabile aiuto delle insegnanti.

I vincitori dovevano essere proclamati il 31 ottobre nel corso della 96a Giornata Mondiale del Risparmio, ma a causa della pandemia Covid-19 gli incontri si effettueranno nelle seguenti date:

1) I.C. “S.Quasimodo” sezione distaccata Via Portovenere Marina di Ragusa mercoledì 11 novembre ore 9:30

2) I.C.”S.Quasimodo” sede centrale Via E. Fieramosca,39 Ragusa giovedì 12 novembre ore 9:30

3) I.C. “Vann’Antò” sede centrale Via Leoncavallo Ragusa sabato 14 novembre ore 9:00.