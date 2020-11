Sono 1754 i positivi totali in provincia di Ragusa per il Coronavirus. Nel dettaglio, si tratta di 1668 positivi attualmente in isolamento domiciliare e 86 ricoverati. A questi, vanno aggiunti anche 5 positivi da fuori provincia.

I ricoverati sono così suddivisi: 46 si trovano al Giovanni Paolo II (29 in malattie infettive e 14 in terapia intensiva). 11 si trovano al Maggiore di Modica (9 in area covid e 2 in terapia intensiva). 29 sono ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria (11 in malattie infettive, 14 in area covid e 4 in terapia intensiva).

2, infine, sono ricoverati al San Marco di Catania e 1 a Gela.

Ne dettaglio, i dati per Comune:

Acate: 58

Chiaramonte: 25

Comiso: 181

Giarratana: 6

Ispica: 83

Modica: 175

Monterosso: 6

Pozzallo: 61

Ragusa: 371

Santa Croce: 18

Scicli: 33

Vittoria: 646

Il totale dei tamponi effettuati è di 61.872 , di cui 47.943 molecolari e 16.929 sierologici.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 375, i deceduti 42, cinque in più nelle ultime 24 nella nostra provincia.