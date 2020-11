E’ costato caro a tre cittadini rosolinesi il loro gesto di venire a Modica e abbandonare per strada i loro rifiuti. Lo scorso fine settimana, l’Assessore all’Ecologia Pietro Lorefice, ha individuato una discarica abusiva in C.da Cannizzara ed ha immediatamente avviato la procedura per l’identificazione degli autori di questo gesto incivile. In poco tempo, tramite la polizia locale, si è risaliti ai “proprietari” dei rifiuti che, rintracciati, sono stati sanzionati ognuno con una multa salata di 450 euro per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Stessa sanzione anche per un modicano che dal quartiere di residenza, distante parecchi chilometri dal punto della discarica, si è spostato per gettare per strada la propria spazzatura. Nei prossimi giorni continueranno assidui i controlli in particolar modo nelle zone di campagna dove più spesso si verifica il fenomeno dell’abbandono del rifiuto. Per i controlli verranno utilizzate anche le 16 telecamere in dotazione al corpo di Polizia Locale e all’Ufficio Ecologia.