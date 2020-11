Sono 127 i ricoverati in totale in provincia di Ragusa per Coronavirus.

In particolare, 71 sono ricoverati al Giovanni Paolo II (1 in cardiologia UTS, 33 in malattie infettive, 21 in area grigia, 16 in terapia intensiva).

13 si trovano al Maggiore di Modica ( 9 in area grigia e 4 in terapia intensvia).

40 al Guzzardi di Vittoria (19 in area grigia, 16 in area covid e 15 in terapia intensiva).

2 pazienti si trovano al San Marco di Catania , 1 a Gela, tutti e tre in Malattie infettive.

La provincia registra anche un altro decesso: in totale, dall’inzio della pandemia, i decessi sono stati 46.