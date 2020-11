Ancora in rapida ascesa il dato dei contagi nel Ragusano, dove oggi si sfiora quota 2000: sono 1983 i contagiati totali in provincia di Ragusa. Quattro le citta’ maggiormente colpite: Vittoria con 688 positivi in isolamento domiciliare (+38 rispetto a ieri), Comiso con 192 (+30), Modica con 192 (+2) e Ragusa dove schizza il numero dei contagi a 486 Ragusa (+66 rispetto a ieri).

Ecco il dettaglio delle persone in isolamento domiciliare suddivise per comune:

66 Acate (+6)

33 Chiaramonte (+6)

222 Comiso (+30)

8 Giarratana (-)

93 Ispica (+11)

192 Modica (+2)

7 Monterosso (+1)

72 Pozzallo (+4)

486 Ragusa (+66)

37 Santa Croce (+6)

45 Scicli (+10)

688 Vittoria (+38).

Ricordiamo che Vittoria è in zona rossa e salvo proroghe finirà domani.

Sono 408 i pazienti guariti da inizio epidemia. Sono in totale 63178 i test effettuati (+520), 49079 tamponi molecolari e 14098 tesi sierologici.