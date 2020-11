Sono 127 i ricoveri in provincia di Ragusa, così distribuiti: al Giovanni Paolo II vi sono 68 pazienti (32 in malattie infettive, 19 in aerea grigia e 17 in terapia intensiva). 12 si trovano al Maggiore di Modica (9 in malattie infettive e 3 in area covid) e 44 sono ricoverati al Guzzardi di Vittoria (23 in area grigia, 16 in area covid e 5 in terapia intensiva).

2 pazienti sono infine ricoverati al San Marco di Catania e 1 a Gela.

Sono 49 i decessi totali in provincia di Ragusa dall’inizio della pademia. Rispetto a ieri, vi sono 3 morti in più. In particolare, uno è avvenuto al Maggiore di Modica, si tratta di un paziente di 71 anni. Altri due, invece, sono di Vittoria e si tratta rispettivamente di un paziente di 80 anni e di uno di 84 anni.

Il numero dei tamponi molecolari effettuato è di 49625, mentre sono 14.333 i sierlogici, per un totale di 69.958.

I guariti, dall’inzio della pandemia, sono 723.