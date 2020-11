ADVERTISEMENT

Un focolaio in una clinica privata di Ragusa. Tredici persone sono risultate positive al Coronavirus. Un paio di pazienti saranno trasferiti al Giovanni Paolo II per permettere le operazioni di sanificazione della struttura. Gli altri pazienti – comunque asintomatici – continueranno la degenza assistiti a casa. Le loro condizioni al momento non destano preoccupazioni. Tra Asp e clinica che continua a sottoporsi a controlli puntuali nel rispetto delle procedure, e’ vigente un accordo di collaborazione che in ossequio con le linee guida regionali, permette che alcune tipologie di interventi chirurgici possano essere effettuati nella clinica – con personale medico Asp – e tutte le garanzie del caso permettendo quindi la gestione ordinaria di pazienti no covid. Le attivita’ riprenderanno dopo la sanificazione della struttura.