Sono 2274 i positivi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Di questi, fanno parte anhe 29 persone che arrivano da fuori provincia. A questi, vanno aggiunti anche 134 ricoverati. I morti in totale dall’inizio della pandemia sono 60, cinque in più nelle ultime 24 ore. Di questi cinque, 2 sono deceduti al Giovanni Paolo II e 3 a Vittoria.

Per quanto riguarda i 134 ricoverati sono così distribuiti: Al Giovanni Paolo II, 32 in Malattie infettive, 22 in area grigia, 15 in terapia intensiva, 1 in ostetricia). Al Guzzardi: 1 in ostetricia, 20 in area grigia, 14 in area covid, 5 in terapia intensiva. Al Maggiore: 8 in Malattie infettive, 13 in area covid.

2 si trovano al San Marco di Catania e 1 a Gela e 12 in RSA Covid.

Questi i dati per Comune:

Acate: 68

Chiaramonte: 35

Comiso: 290

Giarratana: 18

Ispica: 110

Modica: 231

Monterosso: 6

Pozzallo: 90

Ragusa: 522

Santa Croce: 46

Scicli: 60

Vittoria: 769.

ADVERTISEMENT

Sono 872 i guariti dall’inizio della pandemia.

52.329 i tamponi effettuati e 14.696 per un totale di 67,025.