Lunedì 16 novembre le scuole di tutto il territorio comunale di Chiaramonte resteranno chiuse per sanificazione. Terminata la prima settimana del servizio di effettuazione dei tamponi gratuiti su base volontaria ai cittadini, il sindaco della città, Sebastiano Gurrieri, rende noto lo screening che ne è derivato dagli esiti dei tamponi effettuati.

Tra i 260 soggetti che hanno fruito del servizio, in 13 sono risultati positivi e privi di sintomi.

Sono risultate positive due alunne della scuola media inferiore e per tale motivo, in stretta collaborazione con gli organi preposti, si è deciso per una chiusura per sanificare i locali, una sanificazione che riguarderà tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del centro urbano e delle zone rurali.