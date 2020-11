I positivi nel Ragusano sottoposti ad isolamento domiciliare, sono oggi 2.343 e sono cosi’ suddivisi:

65 Acate (-3 nelle ultime 24 ore),

40 Chiaramonte (+5),

299 Comiso (+9),

17 Giarratana (-1),

119 Ispica (+9),

253 Modica (+22),

6 Monterosso (-),

92 Pozzallo (+2),

533 Ragusa (+11),

52 Santa Croce (+6),

72 Scicli (+12)

773 Vittoria (+4).

32 persone da fuori provincia.

Sono in totale 67.992 i test effettuati (+967) di cui 53.086 tamponi molecolari e 14.906 test sierologici.

Cinque le vittime nelle ultime 24 ore nel Ragusano; si tratta di una donna di 52 anni e quattro uomini di 76, 78, di 85 anni e 96 anni.

Nel dettaglio:

Al Giovanni Paolo II è deceduto un uomo di 96 anni di Chiaramonte Gulfi.

Al Guzzardi di Vittoria: un uomo di 78 anni, uno di 76 anni, un altro di 85 anni. E poi una donna di Comiso di 52 anni.

ADVERTISEMENT

Sono 137 i ricoverati oggi nel Ragusano. 70 in totale al Giovanni Paolo II di Ragusa; i ricoverati in Malattie infettive sono 33, una donna in ostetricia (isolata rispetto alle altre pazienti), 15 in Terapia intensiva, 21 in area grigia. Al Maggiore di Modica 22 pazienti; 8 in Malattie infettive, 14 in reparto Covid.

Al Guzzardi di Vittoria, i pazienti Covid in totale sono 42: 23 in area grigia, 14 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Due pazienti si trovano al San Marco di Catania in Malattie infettive; stesso reparto per un paziente ricoverato all’ospedale di Gela. Sono 12 le persone ricoverate nella Rsa Covid di Ragusa. I guariti da inizio pandemia sono 908; le vittime 65.