Sono 142 i ricoverati per Covid in provincia di Ragusa e tre morti nelle ultime 24 ore.

In particolare, per quanto riguarda le vittime:

-1 persona di Santa Croce di 72, deceduta al Guzzardi

-1 persona di Vittoria di 86 deceduta al Guzzardi

-1 persona di 87 deceduta al Giovanni Paolo II

Nel dettagio, i ricoveri:

76 al Giovanni Paolo II (36 in malattie infettive, 1 in ostetricia, 27 in area grigia, 18 in terapia intensiva). 22 al Maggiore di Modica (8 in malattie infettive, 14 in area covid). 41 al Guzzardi di Vittoria (21 in area grigia, 16 in area covid, 4 in terapia intensiva).

2 pazienti sono ricoverati al San Marco di Catania e 1 a Gela.

12 pazienti sono ricoverati all’RSA Covid.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 1047.