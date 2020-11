Nelle ultime 24 ore altri 3 decessi in provincia di Ragusa.

Nel dettaglio:

Al Giovanni Paolo II è morta una persona di 74 anni.

Due persone sono decedute al Guzzardi di Vittoria: si tratta dell’infermiere di Vittoria di 53 anni e una persona di 59 anni.

Il numero complessivo delle vittime del Covid-19 sale a 78.

I ricoverati complessivi della provincia di Ragusa, invece, sono 138.

Nel dettaglio:

81 sono ricoverati al Giovanni Paolo II (45 in malattie infettive, 10 in area grigia, 7 in area Covid e 19 in terapia intensiva).

24 si trovano al Maggiore di Modica (8 in malattie infettive, 1 in area grigia e 15 in area covid).

31 sono al Guzzardi di Vittoria (12 in area grigia, 15 in area covid, 4 in terapia intensiva).

2 pazienti sono ricoverati al San Marco di Catania.

Mentre i guariti salgono a 1.083.