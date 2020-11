Vittorio Fortunato, il piccolo abbandonato in un cassonetto a Ragusa, ha trovato una famiglia: sarà presto adottato da un nucleo non residente a Ragusa.

Il neonato di sole 2 settimane sta benissimo e presto lascerà l’ospedale Giovanni Paolo II. Il nome, gli è stato dato dai medici in servizio al pronto soccorso la sera in cui è stato trovato.

E’ stato aperto anche un conto corrente intestato a Vittorio Fortunato, sul quale verranno destinate tutte le donazioni per aiutare il bambino, che ne potrà usufruire solo quando sarà diventato maggiorenne.

Vittorio Fortunato era stato abbandonato nei pressi di via Saragat, nell’elegante quartiere Pianetti. Il neonato era stato lasciato lì da relativamente poco tempo. L’uomo che l’ha ritrovato, ha subito chiesto l’intervento dei sanitari. Intanto proseguono le indagini per risalire al responsabile dell’abbandono, ma fino a questo momento non si è avuta nessuna traccia.