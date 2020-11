La provincia di Ragusa fa registrare 3 decessi per Covid nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di Modica e un uomo di Ragusa di 75 anni. Un uomo di 67 anni è invece deceduto al Guzzardi di Vittoria. Sale così ad 85 il numero delle persone della provincia di Ragusa decedute dall’inizio della pandemia.

Oggi si registra una flessione dei positivi che sono, in totale, 20 in meno di ieri.

Sono in tutto 2943, infatti, i positivi al Covid in provincia e, di questi, 2794 sono in isolamento domiciliare, 133 sono ricoverati nei vari ospedali e 16 si trovano invece alla Rsa Covid di Ragusa.

I Dati per Comune

Acate 74,

Chiaramonte 50,

Comiso 348,

Giarratana 23,

Ispica 112,

Modica 356,

Monterosso 9,

Pozzallo 149,

Ragusa 609,

Santa Croce 54,

Scicli 78,

Vittoria 878.

54 sono i positivi non residenti in provincia.

I ricoverati sono così distribuiti: 75 al Giovanni Paolo II (38 Malattie Infettive, 13 Area Grigia, 8 Area Covid, 16 terapia intensiva), 26 al Maggiore di Modica 10 malattie Infettive, 16 Area Covid), 32 al Guzzardi di Vittoria (16 Area Grigia, 12 Area Covid, 4 Terapia Intensiva).

57.294 tamponi molecolari effettuati dall’inizio della pandemia, 15.487 seriologici, per totale di 72.781 test effettuati. I guariti totali in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia sono 1188.