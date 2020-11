ADVERTISEMENT

Arrivera’ domattina a Pozzallo, la nave Azzurra, una delle cosiddette “navi quarantena”. La nave che al momento si trova ad Augusta lascera’ gli ormeggi stanotte per giungere intorno alle 8 al largo di Pozzallo. A bordo ci sono 223 migranti. Stando alle informazioni, tutti i migranti sono risultati negativi alle rilevazioni di due tamponi anti Covid 19. I migranti non sosteranno a Pozzallo ma verranno direttamente trasferiti – a quanto al momento e’ dato sapere – in Toscana e Calabria.