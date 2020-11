Dati in leggera flessione per quanto riguarda il numero dei contagi a Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso. E’da ricordare che in provincia di Ragusa sono istituite tre zone rosse: Acate, Comiso e Vittoria. Sono oggi 2879 gli attuali positivi al Covid 19 nel Ragusano, sono 64 in meno rispetto a ieri. Attualmente sono ricoverati 135 pazienti, + 2 rispetto a ieri. Le persone guarite da inizio pandemia sono 1217 (+29). Nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone, avevano 47 anni (si tratta di padre Raffaele Campailla di cui avevamo dato conto ieri), 76 e 84 anni.

Il numero delle vittime sempre da inizio pandemia e’ di 88. Ecco il dettaglio delle 133 persone ricoverate in ospedale . Al Giovanni Paolo II di Ragusa, 76 pazienti: 40 in Malattie infettive, 13 in area grigia, 8 in area Covid e 15 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 31 pazienti: 13 in area grigia, 13 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Al Maggiore di Modica 26 pazienti: 9 in Malattie infettive e 17 in area Covid. Le persone positive al Covid 19 poste in isolamento domiciliare sono 2728 (-66 rispetto a ieri).

I dati per comun:

Acate 74 (-),

Chiaramonte 48 (-2),

Comiso 334 (-14),

Giarratana 27 (+5),

Ispica 112 (-),

Modica 355 (-1),

Monterosso 12 (+3),

Pozzallo 149 (-),

Ragusa 588 (-21),

Santa Croce 53 (-1),

Scicli 74 (-4),

Vittoria 846 (-32).

Sono 56 i soggetti positivi da fuori provincia. Sedici persone sono assistite nella Rsa di Ragusa. Sono in totale 73697 i test effettuati (+916 rispetto a ieri) di cui 57.979 tamponi molecolari e 15.718 test sierologici.