Sono stati otto i positivi al Covid scoperti oggi grazie allo screening effettuato oggi su 847 cittadini modicani. Tra di loro tre bambini, alunni dei plessi Denaro – Papa, Raffaele Poidomani e Via Risorgimento 112 dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone. Per tale motivo nella giornata di lunedi 23 novembre tali plessi rimarranno chiusi per effettuare la sanificazione nei locali scolastici.