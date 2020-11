E’ tempo di Covid, ma l’impegno di Adra – Agenzia Avventista per lo sviluppo Sociale – sede di Ragusa – non si ferma rispettando l’appuntamento con la formazione rivolta agli stranieri.

Giunta già alla sua quinta edizione – l’associazione Adra ha dato il via al corso HACCP – per giovani immigrati.

Sono tredici i ragazzi che inizieranno il loro percorso formativo. Primo appuntamento è per il 26 novembre 2020

Alla fine del corso, ai partecipanti, saranno consegnati, in presenza, nella nuova sede Adra, in via Australia, gli attestati di partecipazione.

L’incontro si terrà l’11 dicembre 2020.

Direttore del corso Giorgio Bella; segretaria e referente ADRA Carmela Cascone e Responsabile docenza Stefania Sudano.

Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 le lezioni saranno svolte in remoto ma questo non riduce il valore della missione che Adra si è sempre data: favorire l’integrazione di questi giovani immigrati.

Infatti, il conseguimento dell’attestato HCCP gli permetterà di lavorare nel mondo della ristorazione. Il corso di formazione è utili ad acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. La formazione è un momento in cui i i giovani, affiancati da un docente qualificato, affrontano temi inerenti alla sicurezza alimentare.

«Una valida opportunità di vita e di crescita per questi ragazzi che hanno lasciato, la loro casa, spesso anche i loro genitori nella speranza di un futuro migliore.» il commento del direttore del corso, Giorgio Bella.