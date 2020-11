I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti italiani per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’attività dei militari dell’Arma è susseguita ad un’attenta osservazione svolta su soggetti già noti per precedenti specifici, che si riteneva si fossero rimessi in moto nello spaccio di droga. L’operazione è scattata con una perquisizione personale e veicolare svolta a Pozzallo, sul mezzo dove viaggiavano i due giovani, un uomo ed una donna. I militari hanno rinvenuto 3 flaconi di metadone da 80 mg. Ciascuno, dei quali non è stata fornita giustificazione. All’esito della perquisizione e del sequestro, sono stati arrestati Antonino Giardina, classe 1982 ed Alessandra Fumia, classe 1992 già gravati da precedenti. Gli stessi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa.

