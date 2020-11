Sono 117 i ricoverati in provincia di Ragusa e altre 4 vittime nelle ultime 24 ore, dopo che ieri non si era registrato nessun decesso.

Nel dettaglio:

I decessi riguardano una donna di 91 anni di Vittoria morta al Guzzardi. 3 persone invece sono morte al Giovanni Paolo II: si tratta di un 73enne di Vittoria, un 76enne di Ispica e una donna di 81 anni di Chiaramonte.

Per quanto riguarda i ricoverati:

58 si trovano al Giovanni Paolo II (35 in malattie infettive, 5 in area grigia, 7 in area covid, 11 in terapia intensiva).

24 si trovano al Maggiore di Modica (9 in malattie infettive, 1 in area grigia e 15 in area covid) e 35 al Guzzardi di Vittoria (8 in area grigia, 22 in area covid e 5 in terapia intensiva).

A questi vanno aggiunti altri 16 ricoverati in RSA Covid.

I guartiti dall’inizio della Pandemia sono 1462. I deceduti 102.

Il numero dei tamponi effettuati è di 76934, di cui 60882 molecolari e 16052 sierologici.

Il numero dei positivi totali di oggi, compresi gli isolati in casa è di 2718.