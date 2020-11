Il dato Covid per la provincia di Ragusa fa registrare nelle ultime 24 ore una vittima di 85 anni. I positivi in isolamento domiciliare nel Ragusano sono oggi 2622 (-96 rispetto a ieri) a cui vanno aggiunti 17 pazienti ricoverati in Rsa a Ragusa e 110 (-7 rispetto a ieri) persone ricoverate negli ospedali.

Ecco i dati delle persone in isolamento domiciliare Comune per Comune:

Acate 89 (-),

Chiaramonte 39 (+2),

Comiso 379 (+8),

Giarratana 31 (+2),

Ispica 82 (-2),

Modica 323 (-18),

Monterosso Almo 18(-1),

Pozzallo 144 (-2),

Ragusa 564 (-11),

Santa Croce 54 (-2),

Scicli 87 (-4),

Vittoria 781 (-38),

31 da fuori provincia.

Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 77.848 test (+914) di cui 61.660 tamponi molecolari e 16.188 test

sierologici. Anche per quanto riguarda i ricoveri, il dato scende: oggi sono 110 le persone ricoverate negli ospedali

iblei, sette in meno rispetto a ieri 117.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa, 52 pazienti: 33 in Malattie infettive, 2 in area grigia, 6 in area Covid e 11 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 34 pazienti: 29 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Al Maggiore di Modica 24 pazienti: 9 in Malattie infettive e 15 in area Covid. I guariti da inizio pandemia sono oggi 1828, +366 rispetto a ieri.

I deceduti da inizio pandemia sono 103.