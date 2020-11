Un avvento diverso. Tanta preghiera e responsabilità. Così il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, don Giorgio Occhipinti, presenta gli appuntamenti in preparazione al Natale che si terranno a partire da oggi. Alle 17, nella cappella dell’ospedale Civile di Ragusa, è in programma la celebrazione eucaristica, primo appuntamento in preparazione al momento più intenso dell’anno per quanto riguarda la necessità di vegliare, preparare, gioire e accogliere. L’iniziativa in cappella sarà ripetuta ogni sabato sino al 19 dicembre. Quindi, sabato 5, sabato 12 e, come detto, anche sabato 19. “Per indicare in immagini l’Avvento – sottolinea don Occhipinti – ho scelto un quadro suggestivo del 2004 di Silvio Crespi dal titolo “La prescelta da Dio” che, in un certo qual senso, racchiude il messaggio pregnante di questo periodo di attesa caratterizzato, tra l’altro, da un periodo storico molto particolare. Sarà un Avvento contrassegnato dalla preghiera e dalla responsabilità, con al centro i malati, in particolare i malati di Covid che vivono particolarmente la sofferenza fisica e la solitudine. Le nostre preghiere sono indirizzate a loro e a tutti coloro che, mantenendo un atteggiamento responsabile, devono tutelarci e salvaguardarci dalla diffusione della pandemia che abbiamo appurato quali seri e tragici danni può causare”.

