E’ stato un miracolo che la giovane conducente della Renault Modus sia rimasta sotanzialmente illesa, dopo essere precipitata nel burrone sottostante via Nazionale.

L’incidente si è verificato alle 12 di stamani: una Renault Modus guidata da una 29enne modicana è precipitata, per cause ancora in fase di accertamento, da via Nazionale. L’auto è finita nella strada privata sottostante, dopo essere cappotata. Per fortuna, l’auto parcheggiata nella strada privata, ha attutito il colpo e la giovane è rimasta illesa, miracolata. Per maggiori accertamenti è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Modica.

Domenica scorsa si era verificato un incidente simile: un’auto ha sbattuto contro l’inferriata e ha in parte divelto la cancellata, ma in quel caso per fortuna non era precipitata.

Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco, e ambulanza del 118.