Scendono a 2.306 i positivi totali in provincia di Ragusa, di cui 2.189 in isolamento domiciliare, 17 in Rsa e 100 ricoverati. Ecco il dato comune per comune.

Acate 89

Chiaramonte 44

Comiso 328

Giarratana 23

Ispica 55

Modica 273

Monterosso Almo 22

Pozzallo 126

Ragusa 458

Santa Croce 44

Scicli 69

Vittoria 634

24 i positivi da fuori provincia.

Il numero dei tamponi processati è di 63.646, i sierologici sono 16.555, per un totale di 80.201.

Aumenta di pochissimo il numero dei ricoverati in provincia di Ragusa, complessivamente sono infatti 100 (1 in più di ieri).

Nel dettaglio:

42 al Giovanni Paolo II: 24 in malattie infettive, 7 in area covid, 11 in terapia intensiva.

23 sono al Maggiore di Modica: 9 in malattie infettive, 14 in area covid.

35 sono al Guzzardi di Vittoria: 30 in area covid, 5 in terapia intensiva.

I guariti sono 2.120.

Si contano, però, altri tre decessi avvenuti nelle ultime

n provincia di Ragusa anche altri 3 decessi nelle ultim ore:

2 persone sono decedute al Giovanni Paolo II di Ragusa: un uomo di Ispica di 70 anni e un altro di Marina di Ragusa di 72 anni.

Al Maggiore è morta una donna di Modica di 86 anni.

I decessi dall’inizio della pandemia salgono così a 115.