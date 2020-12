Scendono a 2.079 i positivi totali in provincia di Ragusa, di cui 1.965 in isolamento domiciliare, 15 in Rsa e 99 ricoverati.

Questi i dati Comune per Comune:

Acate 83

Chiaramonte 37

Comiso 289

Giarratana 19

Ispica 51

Modica 254

Monterosso Almo 20

Pozzallo 111

Ragusa 432

Santa Croce 43

Scicli 74

Vittoria 531

21 i positivi da fuori provincia.

Il numero dei tamponi processati è di 64.212, i sierologici sono 16.735, per un totale di 80.947.

Ma in provincia di Ragusa ci sono altri 2 decessi nelle ultime 24 ore legati al Covid.

In particolare, si tratta di due donne:

Al Giovanni Paolo II di Ragusa una donna di Comiso 72 anni.

Al Maggiore una donna di Modica di 86 anni.

I decessi dall’inizio della pandemia salgono così a 117. I guariti sono 2.280.