Anche nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa, ha preso il via, domenica scorsa, la novena dell’Immacolata. Ogni giorno i riti in vista della solennità liturgica di martedì 8 dicembre. Tra gli appuntamenti che meritano attenzione, però, quello di venerdì 4 dicembre quando sarà celebrata Santa Barbara e contestualmente si terrà il rito del primo venerdì del mese. In particolare, alle 7,25 ci sarà la celebrazione della santa messa ma l’appuntamento più atteso dai fedeli, che saranno presenti nel rispetto delle prescrizioni anticontagio e limitando le presenze all’interno dell’edificio di culto, è quello programmato per le 10 con la santa messa che sarà presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttita. La celebrazione eucaristica vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari oltre che del corpo dei vigili del fuoco. La caserma del comando provinciale dei vigili, infatti, si trova in viale dei Platani, a poche centinaia di metri dalla parrocchia, sul cui territorio ricade. E, quindi, è diventata una tradizione celebrare la ricorrenza della festa della patrona del corpo nella chiesa del Sacro Cuore. Sempre in giornata, poi, ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento, fino alle 17 quando si terrà la preghiera del Vespro e la benedizione eucaristica. Alle 18, la santa messa. “La nostra parrocchia – dice il parroco, il sacerdote Marco Diara – ci tiene in modo particolare a questo appuntamento che ci consente di ringraziare il corpo dei vigili del fuoco per la delicata attività portata avanti quotidianamente”.

