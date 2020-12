Quattro morti nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa. Si tratta di persone che aveva, rispettivamente, 52 anni, 56, 77 e 85 anni.

Sono 127 in meno di ieri le persone in isolamento fiduciario a casa, per un totale di 1838.

Il numero dei guariti è di 2479 (+199 nelle ultime 24 ore).

Questi i positivi per Comune:

Acate 79,

Chiaramonte Gulfi 32,

Comiso 266,

Giarratana 19,

Ispica 39,

Modica 242,

Monterosso Almo 20,

Pozzallo 109,

Ragusa 405,

Santa Croce Camerina 33

Scicli 73,

Vittoria 500.

21 da fuori provincia.

Il numero dei test totali è 82.401 (+1454 rispetto a ieri) tra cui 75.010 tamponi molecolari e 16.815 test sierologici.

Il numero dei tamponi rapidi effettuati da inizio pandemia: 45.689.

Nonostante le buone notizie, purtroppo in provincia si sono anche 4 morti a causa del Covid.

I positivi totali sono 1944, di cui 1838 in isolamento domiciliare e 90 i ricoverati. 16 si trovano in RSA Covid.

I morti, come dicevamo, sono 4, alcuni anche molto giovani.

Al Giovanni Paolo II sono morte due persone: una donna di 77 anni di Chiaramonte e un uomo di 52 anni Ragusa.

Al Guzzardi altre due persone: un uomo di 85 anni e uno di 56, entrambi di Vittoria.

Questo il dettaglio dei ricoverati:

Giovanni Paolo II (21 in malattie infettive, 2 in area grigia, 5 in area covid, 9 in terapia intensiva. In tutto 37),

Al Maggiore (8 in malattie infettive, 11 in area covid). In tutto, 19

Al Guzzardi (30 in area covid, 4 in terapia intensiva). In tutto, 34