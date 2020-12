Scende anche il numero dei ricoverati di oggi in provincia di Ragusa: attualmente, sono 90.

Nel dettaglio:

36 al Giovanni Paolo II: 22 in malattie infettive, 1 in area grigia, 5 in area covid, 8 in terapia intensiva.

22 sono al Maggiore di Modica: 7 in malattie infettive, 15 in area covid.

32 sono al Guzzardi di Vittoria: 28 in area covid, 4 in terapia intensiva.

I guariti dall’inizio della pademia sono 2.696.

Le vittime salgono a 122. Ieri un altro decesso si è registrato al Giovanni Paolo II: si tratta di un uomo di 82 anni.