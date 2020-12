Sono 1724 (114 in meno rispetto a ieri), i positivi in isolamento domiciliare di oggi in provincia di Ragusa.

Questo il dato Comune per Comune:

Acate: 78

Chiaramonte: 34

Comiso: 258

Giarratana: 18

Ispica: 32

Modica: 229

Monterosso: 19

Pozzallo: 95

Ragusa: 386

Santa Croce: 22

Scicl: 72

Vittoria: 470

Positivi fuori provincia: 11

ADVERTISEMENT

A questo dato, andrà aggiunto quello relativo ai ricoverati, non ancora disponibile.