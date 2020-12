Incidente stradale stamani sulla Vittoria-Gela, SS 115, precisamente al km 289. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è finita contro il muro di un casolare, per fortuna disabitato, adiacente al rettilineo.

L’impatto è stato violentissimo, tanto da distruggere il muro dell’abitazione a ridosso della strada.

Immediati i soccorsi: sul posto, i Vigili del Fuoco di Vittoria, la polizia stradale per i rilievi e il personale del 118. L’autista dell’auto, una Ford Fiesta, per fortuna non è rimasto ferito in modo serio. E’ stato portato al Guzzardi di Vittoria.

Foto: Franco Assenza