Si chiama Locanda9 ed è la scommessa coraggiosa di tre professionisti-imprenditori: lo chef Pasquale Vinci (a capo della quadra), il bartender Gianluca Nardone e il pizzaiolo Ivano Costa.

Aprirà le proprie porte in vista dell’Immacolata, lunedì 7 alle 12.30 in via Gerone 14, a Ribera.

“Volevamo dare un segnale forte alla nostra città – dicono – perché in questi periodi dobbiamo guardare avanti e ripartire insieme, migliori di prima”. Investire in tempo di Covid richiede molta forza d’animo e determinazione.

Locanda9 è un locale dallo stile semplice dove è possibile rivivere l’atmosfera delle botteghe di una volta puntando su materie prime di qualità che raccontano la genuinità di un territorio: cucina semplice, prodotti genuini categoricamente made in Sicily, pizza realizzata con le farine di grano antico dal maestro pizzaiolo Ivano Costa. Ma anche una linea di cocktail made in Sicily creata dal Bartender Gianluca Nardone conosciuto per la sua capacità a trasformare la pasticceria siciliana in cocktail, tra le sue creazioni il “Cannolo con ricotta”.

Come detta la nuova direttiva del governo nazionale, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19, si potrà consumare all’interno del locale col servizio al tavolo dalle 12.30 alle 15.00 per il pranzo e dalle 16.00 alle 18.00 con gli aperitivi. Infine, dalle 19.00 si proseguirà col servizio di asporto o delivery.