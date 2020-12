Giornate domenicali e festive, Confcommercio comunale Ragusa comunica che le attività commerciali del centro storico superiore rimarranno aperte, in piena osservanza alle normative vigenti, durante il mese di dicembre. E’ un modo per cercare di recuperare un minimo di fatturato rispetto alle restrizioni subite di recente e, soprattutto, per garantire un servizio alla cittadinanza durante il periodo natalizio sebbene si abbia consapevolezza che lo stesso sarà sostanzialmente differente rispetto agli scorsi anni. Confcommercio intende, comunque, fare in modo che continui a registrarsi una certa attenzione nei confronti dei negozi di vicinato, in un periodo storico assolutamente delicato per il futuro degli stessi. Ecco perché, altresì, Confcommercio Ragusa rilancia l’iniziativa dell’associazione di categoria, avviata a livello provinciale nei giorni scorsi, con il claim “Comprosottocasa” che, attraverso la diffusione di specifici video sui social, punta a sensibilizzare diffusamente i consumatori a compiere acquisti nei negozi cittadini.

