Per fortuna, in quel preciso istante, non stava transitando nessuno: poteva finire in tragedia.

E’ crollato questa sera, intorno alle 21.25, 21.30 circa, una parte del muro del costone di Corso Kennedy, una delle arterie periferiche principali di Chiaramonte Gulfi. Molto probabilmente, il crollo è stato dovuto alle intemperie e ai violenti temporali di questi giorni.

Non si registrano feriti, ma è stato davvero un miracolo. I primi ad accorgersi del crollo, sono stati gli abitanti del posto, che hanno avvertito un forte boato.

Pochi minuti prima del crollo, è transitato un passante a bordo di un auto, per fortuna proveniente dalla carreggiata opposta.

Sono immediatamente intervenuti sul posto gli uomini della protezione civile del Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi, la polizia locale, il vice sindaco Gianvito Messina e il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri. L’intervento dei dipendenti comunali ha permesso di transennare l’area, anche se i detriti dovranno essere spostati certamente con una pala meccanica.