Il forte maltempo di queste ore ha provocato qualche danno a Chiaramonte Gulfi: in contrada Petrario, il forte vento ha abbattuto un palo del telefono, per fortuna senza creare danni a persone o veicoli in movimento.

Sul posto sono intervenuti, su segnalazione di un cittadino, gli agenti di polizia locale. Intervenuta anche la Protezione Civile “Gruppo Alfa” che ha provveduto a rimuovere il palo e a mettere in sicurezza la strada.

Sarà ora compito della compagnia telefonica ripristinare il servizio.