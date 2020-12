Sicuramente, il tempo non aiuta, anche se c’era pur da aspettarselo che in questo periodo può capitare che nel ragusano soffi forte vento o che si verifichino dei temporali. Sta di fatto che l’aberto di Ibla (uno dei quattro voluti dall’amministrazione comunale per questo dimesso Natale 2020), non ha resistito alle intemperie e stamani la città si è svegliata così, come vedete in questa foto che sta facendo il giro del web: piegato.

Gli alberi di Natale della città (in tutto sono quattro, due a Ragusa Superiore, uno a Ibla, uno a Marina di Ragusa, mentre a San Giacomo si è optato per l’illuminazione della frazione), sono costati in tutto 22 mila euro. Una cifra giudicata da molti troppo onerosa per delle decorazioni in un grave periodo di crisi economica come questo, dovuto alla pandemia.

Inoltre, a livello estetico, molti non hanno apprezzato gli alberi in giro per la città, estetica fortemente messa in discussione da molti utenti. Alcuni li hanno paragonati ai conetti spartitraffico dell’Anas, altri all’icona del programma video VLC. Insomma, ce n’era un po’ per tutti i gusti.

Stamani, abbiamo scoperto che gli alberi non sono particolarmente resistenti. Al pubblico, l’ardua sentenza.