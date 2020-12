“Cerasuolo di Vittoria, l’unico vino siciliano a denominazione di origine controllata e garantita. Prodotto in una piccola area a sud-est, nel cuore del barocco, da uve Nero d’Avola e Frappato, è un rosso inconfondibile. Garantisce il consorzio di tutela del Cerasuolo di Vittoria”. È lo spot promozionale che in questi giorni è possibile ascoltare alla radio sulle frequenze delle tre Radio RAI (Radio Uno, Radio Due e Radio Tre). Lo spot radiofonico, promosso dal Consorzio di Tutela del vino Cerasuolo di Vittoria, mira a promuovere l’unica Docg della Sicilia vanto di un gruppo di produttori che continuano a raccontare la storicità ed unicità della loro terra in questo fortunato blend tra il Nero d’Avola ed il Frappato che ha raggiunto quasi un milione di bottiglie commercializzate. La campagna radiofonica già in corso durerà sino al prossimo 19 dicembre. “Una scelta importante che testimonia quanto crediamo fortemente nella potenzialità di questa denominazione che a buon diritto può ritenersi un prodotto di eccellenza a livello non solo nazionale ma anche internazionale – dichiara Achille Alessi, presidente del Consorzio di Tutela-. Il Cerasuolo di Vittoria è un vino capace di esprimere al massimo il territorio di produzione a cavallo di tre province, ossia Ragusa, Caltanissetta e Catania. Un vino inconfondibile, perfettamente identificabile con questo territorio, oggi sempre più prodotto con metodi rispettosi dell’ambiente e della sostenibilità sociale”. Un posizionamento pubblicitario che di certo valorizzerà e diffonderà ulteriormente l’eccellenza del prodotto vitivinicolo siciliano consolidando ulteriormente il suo valore nel panorama italiano, collocandolo tra i maggiori vini rossi nazionali apprezzati nel mondo. Tra l’altro, il Cerasuolo di Vittoria sta riscuotendo negli ultimi tempi sempre più interesse tra i consumatori ed in particolare tra i new drinkers, oggi target importante che conta circa il 15% dei consumatori totali di vino in Italia. Lo spot radiofonico dedicato al Cerasuolo di Vittoria rappresenta solo una delle attività di marketing e informazione che il Consorzio di Tutela ha deciso di attuare, programmando anche per il prossimo anno una serie di attività che rafforzeranno ulteriormente la sua immagine tra i winelovers.

ADVERTISEMENT