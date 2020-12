E’ stata iscritta nel registro degli indagati per abbandono di minori la 42 di Modica, madre di Vittorio Fortunato , per il cui abbandono è stato arrestato l’ex compagno della donna, un macellaio di Ragusa, 59 anni.

La Procura intende verificare il ruolo che ha avuto la madre, se, insomma, era consapevole del piano del cinquantanovenne anche se quest’ultimo si è difeso nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa, negando gli addebiti.

Il macellaio ha dichiarato di non sapere che l’ex compagna fosse incinta, anche perchè si erano lasciati da 6 mesi. Poi, ha confermato di essere stato lui stesso a portare il neonato a Ragusa e di avere inscenato il ritrovamento davanti alla sua macelleria. Lo avrebbe fatto, secondo quanto riferito dall’avvocato Michele Sbezzi, perché in quel frangente riteneva che il piccolo potesse arrivare più velocemente in ospedale sostenendo che la città di Modica la conosceva poco e avrebbe perso tempo a cercare di arrivare alla locale struttura sanitaria.

Sarebbe stata la donn a chiedergli aiuto quella sera e solo allora avrebbe trovato la donna con in braccio il neonato.

Si attende ancora l’esame del DNA per chiarire se il macellaio è il padre del bambino.

L’avvocato del commerciante ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa si è preso due giorni di tempo prima di decidere.