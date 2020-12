Sono complessivamente 1.441 i positivi in provincia di Ragusa: 1.349 in isolamento domiciliare, 15 in Rsa e 77 i ricoverati in ospedale.

I dati per Comune:

70 Acate

32 Chiaramonte

218 Comiso

9 Giarratana

16 Ispica

189 Modica

19 Monterosso

69 Pozzallo

262 Ragusa

16 Santa Croce

70 Scicli

373 Vittoria

6 da fuori provincia.

Il numero dei guariti dall’inizio della pandemia è di 3.651.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 68.324 sono i molecolari, 17.595 i sierologici e 51.791 i test rapidi, per un totale di 137.710.Sono 77 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa.

Questi, invece, i ricoverati nei vari ospedali della provincia:

36 al Giovanni Paolo II: 17 in malattie infettive, 1 in area grigia, 8 in area covid, 10 in terapia intensiva;

14 al Maggiore di Modica: 4 in malattie infettive e 10 in area covid,

27 al Guzzardi di Vittoria: 24 in area covid e 3 in terapia intensiva.