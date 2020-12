Ancora un fine settimana di screening interesserà i tre distretti sanitari dell’Asp di Ragusa.

Dopodiché, già da lunedì 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, partirà la campagna di screening secondo quanto previsto dalla nuova Ordinanza contingibile e urgente, n. 64 del 10 dicembre 2020 del Presidente della Regione Siciliana.

I Comuni interessati alle attività di monitoraggio sono:

Ragusa giorno 12 dicembre, dalle ore 8:30 alle 13:30, Teatro Tenda.

Modica giorno 13 dicembre, dalle ore 8:30 alle 13:30, locali della Protezione civile in c.da Michelica.

Pozzallo giorno 13 dicembre, dalle ore 8:30 alle 13:30, locali della Protezione civile via Australia.

Comiso giorno 12 dicembre, dalle ore 8:30 alle 13:30, ospedale “Regina Margherita”

Vittoria giorno 12 e 13 dicembre, dalle ore 8:30 alle 13:30, Fiera Emaia, rivolto alla popolazione scolastica: studenti, familiari, personale docente e non.

Acate giorno 13 dicembre, dalle ore 8:30 alle 13:30, piazza Calvario nei locali adiacenti vigili urbani.